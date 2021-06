Croisière mystère à bord d’un vieux gréement Saint-Quay-Portrieux, 13 août 2021-13 août 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Croisière mystère à bord d’un vieux gréement 2021-08-13 08:00:00 – 2021-08-15 16:00:00

Saint-Quay-Portrieux 22410

Embarquez pour une croisière mystère à bord du Saint-Quay, un authentique langoustier de Camaret, pour une destination guidée au gré des vents et des courants.

Christophe, votre skipper et moniteur d’Etat, vous guidera dans cette zone de navigation complexe et vous fera participer aux manœuvres.

Déroulé de votre croisière : rendez-vous à 8h à bord pour le premier jour, installation à bord puis briefing et appareillage à 10h. Nuits au port ou au mouillage selon envies et météo. Entre 6h et 12h de navigation par jour. Retour le 3ème jour vers 16h.

Sur réservation à l’Office de tourisme. Sous réserve de conditions météo favorables

Accessible à tous.

4 pers.min, 8 pers. max. A partir de 12 ans (accompagné)

tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/

Embarquez pour une croisière mystère à bord du Saint-Quay, un authentique langoustier de Camaret, pour une destination guidée au gré des vents et des courants.

Christophe, votre skipper et moniteur d’Etat, vous guidera dans cette zone de navigation complexe et vous fera participer aux manœuvres.

Déroulé de votre croisière : rendez-vous à 8h à bord pour le premier jour, installation à bord puis briefing et appareillage à 10h. Nuits au port ou au mouillage selon envies et météo. Entre 6h et 12h de navigation par jour. Retour le 3ème jour vers 16h.

Sur réservation à l’Office de tourisme. Sous réserve de conditions météo favorables

Accessible à tous.

4 pers.min, 8 pers. max. A partir de 12 ans (accompagné)

dernière mise à jour : 2021-06-07 par