Croisière Moussaillon depuis Blaye

Croisière Moussaillon depuis Blaye, 1 juillet 2022, . Croisière Moussaillon depuis Blaye

2022-07-01 – 2022-08-31 17 17 EUR La croisière Moussaillon c’est pour les familles et les explorateurs en herbe !

Montez à bord pour partir à l’abordage de ce vaste estuaire : sa faune, sa flore, son histoire, ses bateaux, ses habitants, tout est une découverte…

Un bateau avec un pont large et une cabine spacieuse pour laisser nos têtes blondes se balader au grès des flots.

