CROISIÈRE “LES MATINÉES LIGÉRIENNES” À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou, 13 avril 2022, Orée d'Anjou.

CROISIÈRE “LES MATINÉES LIGÉRIENNES” À BORD DE LA LUCE Orée d’Anjou

2022-04-13 – 2022-04-13

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou

7 7 EUR Un thème, un spécialiste, 1h30 de croisière ponctuée d’observations, de lectures et d’échanges pour découvrir la Loire sous un nouveau jour… Son passé glorieux, son actualité passionnante et son avenir !

Selon la thématique, un ou plusieurs “spécialistes” invités animeront ce moment d’échanges ponctué de lectures ou d’observations..

Programme :

* MERCREDI 13 AVRIL I SAMEDI 14 MAI I SAMEDI 16 JUILLET I SAMEDI 6 AOÛT. La biodiversité ligérienne par le CPIE Loire-Anjou :

Embarquez pour cette nouvelle croisière thématique, en compagnie de Caroline, animatrice au CPIE Loire-Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

Observations et échanges sur la dynamique du fleuve, ses milieux humides et sa biodiversité impactés par les activités humaines au fil de l’histoire (navigation, extraction du sable, chemin de fer, …) rythmeront cette balade matinale.

Les commentaires tout public et les supports variés vous permettront d’appréhender de façon ludique les enjeux environnementaux liés à la Loire de demain.

Une occasion de découvrir la Loire entre Champtoceaux et Ancenis ! (Selon le niveau de la Loire)

*SAMEDI 21 MAI I « Voyager autrement », animée par Corentin LEDUC, écrivain aventurier.

*SAMEDI 25 JUIN I SAMEDI 30 JUILLET I « La pêche en Loire », animée par Arnaud GUÉRET, pêcheur professionnel.

*SAMEDI 2 JUILLET I « La Loire & le peintre William TURNER », animée par Christine TRIBOT LA SPIÈRE, artiste

peintre & conférencière.

*SAMEDI 9 JUILLET I « Joachim Du Bellay & la Loire », animée par le cercle littéraire de l’association Les Amis du Petit Lyré.

*SAMEDI 3 SEPTEMBRE I Le rééquilibrage du lit de la Loire par le Comité pour la Loire de Demain

Embarquez pour cette nouvelle croisière thématique, en compagnie de bénévoles du CLD. Dans les années 70, l’utilisation intensive et commerciale de la Loire entraine un abaissement significatif de la ligne d’eau, avec des conséquences désastreuses sur la faune ainsi que le patrimoine naturel et bâti. En 1994, le ministre de l’environnement lance le (premier) “Plan Loire”, ensemble de réaménagements destinés à “réparer” le fleuve.

En 2005, des riverains se regroupent pour créer le Comité pour la Loire de Demain, afin de participer activement aux réflexions engagées par les autorités locales compétentes.

Depuis 15 ans, les bénévoles du CLD, militent pour un rééquilibrage respectueux du fleuve et sensibilisent le public aux enjeux du Plan Loire grandeur Nature, grâce à un discours accessible à tous.

*SAMEDI 17 SEPTEMBRE « La batellerie traditionnelle de Loire », animée par l’association Loire & Marine.

Réservation fortement conseillée.

Rendez-vous à l’embarcadère à 10h15

1 croisière d’1h30, 1 thème, 1 spécialiste !

bateaulaluce@oreedanjou.fr +33 2 40 83 60 00 https://www.bateaulaluce.fr/

