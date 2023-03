Journée de la glisse – Initiation « skate » Croisière Hendaye Catégories d’Évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Journée de la glisse – Initiation « skate » Croisière, 10 juin 2023, Hendaye . Journée de la glisse – Initiation « skate » 2 boulevard de la Mer Croisière Hendaye Pyrénées-Atlantiques Croisière 2 boulevard de la Mer

2023-06-10 14:00:00 – 2023-06-10 18:00:00

Croisière 2 boulevard de la Mer

Hendaye

Pyrénées-Atlantiques . Initiation gratuite au skate. Destinée aux enfants de plus de 5 ans et aux adultes. 4 créneaux-horaires : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. Durée : 45 minutes Initiation gratuite au skate. Destinée aux enfants de plus de 5 ans et aux adultes. 4 créneaux-horaires : 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. Durée : 45 minutes None

Croisière 2 boulevard de la Mer Hendaye

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Hendaye Pyrénées-Atlantiques Croisière 2 boulevard de la Mer Ville Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif Lieu Ville Croisière 2 boulevard de la Mer Hendaye

Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye /

Journée de la glisse – Initiation « skate » Croisière 2023-06-10 was last modified: by Journée de la glisse – Initiation « skate » Croisière Hendaye 10 juin 2023 2 boulevard de la Mer Croisière Hendaye Pyrénées-Atlantiques Croisière Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Hendaye Pyrénées-Atlantiques