Croisière Halloween sur l’Hermine Bourg, 31 octobre 2021, Bourg.

Croisière Halloween sur l’Hermine 2021-10-31 18:00:00 – 2021-10-31 20:50:00

Bourg Gironde Bourg

17 17 EUR L’HERMINE” est un bateau de Croisière, de construction hollandaise de 1962 en acier, accueillant 100 passagers, où vous pouvez vous laisser porter par les eaux de la Dordogne et de la Gironde.

Partager notre passion avec nos jeunes mousaillons ( enfants) – découverte du pilotage d’une péniche.

Découverte de notre patrimoine et de l’histoire de la naviguation.

Croisière commentée.

Une sortie dédié aux familles et aux enfants.

Nous naviguerons le long de la route de la corniche en direction de Blaye. Pendant cette croisière, nous profiterons d’un magnifique coucher de soleil !

Possibilité de déguster une planche basque à bord de l’hermine en supplément ( dans les options additionnelles).

Bourg Cubzaguais Tourisme

dernière mise à jour : 2021-10-21 par