Croisière Goûter Pouilly-en-Auxois, 4 mai 2022, Pouilly-en-Auxois. Croisière Goûter Pouilly-en-Auxois

2022-05-04 14:45:00 – 2022-05-04 16:45:00

Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or 11 EUR Croisière de 2h commentée à l’aller puis gourmande au retour avec goûter du terroir: madeleines, bonbons, chocolats, sirops, pain d’épices et caramels de la région, sur réservation au 03 80 90 77 36, billetterie 30 mn avant le départ pouilly@tourismepouillybligny.fr +33 3 80 90 77 36 Croisière de 2h commentée à l’aller puis gourmande au retour avec goûter du terroir: madeleines, bonbons, chocolats, sirops, pain d’épices et caramels de la région, sur réservation au 03 80 90 77 36, billetterie 30 mn avant le départ Pouilly-en-Auxois

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, POUILLY EN AUXOIS Autres Lieu Pouilly-en-Auxois Adresse Ville Pouilly-en-Auxois lieuville Pouilly-en-Auxois Departement Côte-d'Or

Croisière Goûter Pouilly-en-Auxois 2022-05-04 was last modified: by Croisière Goûter Pouilly-en-Auxois Pouilly-en-Auxois 4 mai 2022 Côte-d'Or Pouilly-en-Auxois

Pouilly-en-Auxois Côte-d'Or