Paimpol

Croisière exceptionnelle avec les vieux gréements de “Paimpol remet le son” Paimpol, 15 août 2021, Paimpol. Croisière exceptionnelle avec les vieux gréements de “Paimpol remet le son” 2021-08-15 – 2021-08-15

Paimpol Côtes d’Armor Paimpol Le vieux gréement La Nébuleuse sort du port de Paimpol, un spectacle haut en couleur dont nous sommes spectateur tout autant qu’acteur…

Un départ après le Festival “Paimpol remet le son” (Chant de Marin) avec les vieux gréements puis une jolie navigation dans l’archipel de Bréhat !

Cédric vous parlera de l’histoire de la ville de Paimpol et de son port, ainsi que de la fameuse pêche à Islande.

Le départ a lieu du port de Paimpol, le retour au port de Lézardrieux. Un covoiturage sera organisé entre Lézardrieux et Paimpol. +33 2 96 55 44 33 https://www.voilestraditions.fr/croisieres/croisiere-retour-paimpol-remet-le-son-chant-de-marin/ Le vieux gréement La Nébuleuse sort du port de Paimpol, un spectacle haut en couleur dont nous sommes spectateur tout autant qu’acteur…

Le départ a lieu du port de Paimpol, le retour au port de Lézardrieux. Un covoiturage sera organisé entre Lézardrieux et Paimpol.

