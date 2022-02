Croisière Erdre-Amour : Pizza Noise Mafia + Discolowcost (dj set) – Festival Variations Gare Fluviale Bateaux Nantais Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Croisière Erdre-Amour : Pizza Noise Mafia + Discolowcost (dj set) – Festival Variations Gare Fluviale Bateaux Nantais, 24 avril 2022, Nantes. 2022-04-24 Croisière de 19h30 à 22h30 Attention : embarquement 30 minutes avant le départ

Gratuit : non 15 € (hors frais de location en ligne) BILLETTERIES :- festival-variations.fr/billetterie- billetterie du lieu unique, entrée quai Ferdinand-Favre, Nantes – 02 40 12 14 34 – du mardi au samedi de 12h à 18h Croisière de 19h30 à 22h30 Attention : embarquement 30 minutes avant le départ Les deux Bruxellois TG Gondard et Carrageenan forment le duo électronique Pizza Noise Mafia. Leur musique – un funk froid, minimal 6-step, scandé de modulations acides analogiques entêtantes – électrise les dancefloors les plus exigeants : de quoi faire vibrer l’Erdre le temps d’une croisière au fil de l’eau !Pour mettre en jambes tout le monde, le Nantais Discolowcost accompagne le coucher de soleil avec un dj set embarqué. Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022) Gare Fluviale Bateaux Nantais adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 14 51 14 http://bateaux-nantais.fr/ http://festival-variations.fr

