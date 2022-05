Croisière d’une heure sur l’estuaire, 1 juillet 2022, .

Croisière d’une heure sur l’estuaire

2022-07-01 – 2022-08-31

EUR 15.5 15.5 Cœur d’estuaire vous propose une croisière d’un heure sur l’Estuaire de la Gironde pour apercevoir le fort Paté et le fort Médoc et être au cœur du système de défense imaginé par Vauban. Vous découvrirez également la falaise sur laquelle est construite la citadelle de Blaye et saurez tout sur le Verrou Vauban inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Le capitaine des Côtes de Bordeaux évoquera aussi l’archipel de l’estuaire et ce milieu naturel très particulier. Tous à bord pour une balade au rythme des flots !de

+33 5 57 42 12 09

Blaye tourisme

