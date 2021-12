La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Croisière du Père La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Croisière du père Noël. Gouter offert pour les enfants et surprises pour les parents. En partenariat avec la Gazette de Dinard et les commerçants de Dinard et de La Richardais. Adulte 20€, 1 enfant gratuit pour 1 adulte payant. Enfant 5€. Départ 16h, retour 17h30. Sur réservation. Mardi 22 décembre 2021 – 16h – Croisière Chateaubriand +33 2 99 46 44 40 https://www.chateaubriand.com/

