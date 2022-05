Croisière du 14 juillet avec le Prince Henry, 14 juillet 2022, .

Croisière du 14 juillet avec le Prince Henry

2022-07-14 12:30:00 – 2022-07-14 14:30:00

Croisière déjeuner spéciale du 14 juillet.

Menu spécial du 14 juillet : foie gras mi-cuit au torchon, cochon grillé à la broche…

Apéritif, vins rouge et rosé, café compris. Armagnac en supplément (1 euro)

Croisière de 2h, passage d’écluse et commentaires.

Accueil gascon : convivialité et bonne humeur!

Croisière déjeuner spéciale du 14 juillet.

Menu spécial du 14 juillet : foie gras mi-cuit au torchon, cochon grillé à la broche…

Apéritif, vins rouge et rosé, café compris. Armagnac en supplément (1 euro)

Croisière de 2h, passage d’écluse et commentaires.

Accueil gascon : convivialité et bonne humeur!

Croisière déjeuner spéciale du 14 juillet.

Menu spécial du 14 juillet : foie gras mi-cuit au torchon, cochon grillé à la broche…

Apéritif, vins rouge et rosé, café compris. Armagnac en supplément (1 euro)

Croisière de 2h, passage d’écluse et commentaires.

Accueil gascon : convivialité et bonne humeur!

dernière mise à jour : 2022-04-06 par