Croisière Dîner Saint-Valentin BATEAUX PARISIENS, 14 février 2023, PARIS.

Croisière Dîner Saint-Valentin BATEAUX PARISIENS. Un spectacle à la date du 2023-02-14 à 20:30 (2023-02-14 au ). Tarif : 165.0 à 165.0 euros.

Fin de l’enregistrement : 20h15 Départ du bateau : 20h30 Retour à quai : 23h00 Enregistrement : ponton N°5 ou N°7 Une soirée magique et romantique au cœur de Paris12 km de vue imprenable sur “l’essentiel” de Paris, ses plus beaux monuments, de la Tour Eiffel au Palais de Chaillot en passant par le Musée d’Orsay, le Louvre… Le chef prépare à bord une cuisine française traditionnelle et propose un large choix à la carte. Idéal pour un début de soirée inoubliable avec une vue imprenable sur les monuments parisiens au soleil couchant. A découvrir : la Tour Eiffel, les Invalides, l’Assemblée Nationale, le Musée d’Orsay, L’Institut de France, la Cathédrale Notre Dame, l’Hôtel de Ville, la Conciergerie, le Louvre, l’Obélisque, le Grand Palais.Les “plus” :• Menu à la carte (jusqu’à 15 personnes) tout compris : entrée, plat, dessert, vins, eaux minérales et café• Cuisine authentique préparée à bord par le ChefMENUPATIENCEVelouté de butternut, royale de champignons, crème mi-montée à l’infusion de châtaigneENTRÉEFoie gras de canard français, chutney de fruits secsPLATNoix de coquilles Saint-Jacques, fondue de poireaux, jus truffé au ChampagneFROMAGEFromages affinés par notre Maître Fromager, mesclun niçoisDESSERT – une création de la maison LenôtreRose des sables praliné et noisettesBOISSONS & VINS Champagne, 2 coupes par personneMâcon Villages*AOP Lussac Saint-Emilion “Château Pont de Pierre”*Eau minérale et café* une bouteille (75cl) pour 4 personnesINFORMATIONS PRATIQUESParking payant, sous réserve de disponibilités.Enregistrement : ponton N°5 ou N°7Fin de l’enregistrement : 20h15Départ du bateau : 20h30 au pied de la Tour Eiffel, ponton numéro 7Retour à quai : 23h00Accès pour handicapés : le bateau est accessible en fauteuil roulant, mais les toilettes ne sont pas accessiblesAnimaux non-admis à bord

BATEAUX PARISIENS PARIS PORT DE LA BOURDONNAIS Paris

