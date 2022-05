Croisière-dîner Fête de la Musique Flagnac Flagnac Catégories d’évènement: Aveyron

Embarcadère Port de Lacombe – Flagnac – RDV à 18h30 Autour d'un dîner aux saveurs du terroir, venez passer une soirée estivale à bord du Bateau Olt et profitez des lueurs dorées du crépuscule pour une balade fluviale de 2h au fil du Lot et au fil des notes de musique ! A l'occasion de la Fête de la Musique, un musicien sera présent sur le Bateau Olt pour animer la soirée. Tarifs : 30 € / adulte, 24 € / enfant moins de 12 ans Office de tourisme et du thermalisme 05.65.63.27.96

