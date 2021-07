Blaye Blaye Blaye, Gironde Croisière des trois forts Vauban Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Croisière des trois forts Vauban Blaye, 1 août 2021-1 août 2021, Blaye. Croisière des trois forts Vauban 2021-08-01 – 2021-08-01 Rue Pierre Sémard Halte nautique

Assiette avec 6 huitres avec un verre de vin = 10,00€. +33 5 57 42 12 09 Nous partirons du port de Blaye en découvrant les forts Vauban inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO et nous longerons les îles de l’Estuaire jusqu’à l’île Patiras tout en dégustant une assiette d’huitres et un verre de vin de nos producteurs locaux. Une navigation commentée sans esale au milieu de l’archipel de l’estuaire sous le signe de la convivialité…

