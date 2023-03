Croisière des trois Châteaux du samedi vers Tournon avec Les Canotiers Quai Fréderic Mistral Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Drôme Partez à la découverte de trois châteaux emblématique vue du Rhône (Crussol, Tournon, Mercurol). Passage de la grande écluse de Bourg lès Valence. Possibilité d’embarquer son vélo gratuitement.

Vélo cargos refusés. contact@canotiersboatnbike.com +33 6 44 30 79 76 http://www.canotiersboatnbike.com/les-balades/ Quai Fréderic Mistral En bas du Parc Jouvet Valence

