Croisière “Des Jalles à la Garonne” Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Croisière “Des Jalles à la Garonne” Bordeaux, 3 juillet 2022, Bordeaux. Croisière “Des Jalles à la Garonne”

Bordeaux, le dimanche 3 juillet à 14:00

Les Jalles mêlent leurs eaux dans la Garonne au cœur même de Bordeaux métropole. Leurs embouchures, si difficiles d’accès par la terre ferme, se révèlent dès lors que l’on navigue sur notre fleuve.

Sur inscription

Au départ d’un parcours qui vous mènera du cœur du Bordeaux historique aux berges plus sauvages du fleuve entre presqu’île d’Ambès et Médoc, découvrez les Jalles comme vous ne les avez jamais vues. Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bordeaux Adresse 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Croisière “Des Jalles à la Garonne” Bordeaux 2022-07-03 was last modified: by Croisière “Des Jalles à la Garonne” Bordeaux Bordeaux 3 juillet 2022 bordeaux Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde