Gare SNCF de Montrabé, le samedi 21 mai à 08:00

Au programme : le pont canal, le tunnel de Malpas et les 9 écluses de Fonséranes. départ 8h de la gare SNCF de Montrabé

69 € et 59€ pour les adhérents – nombre de places limitées

Organisée par le club des Ainés Gare SNCF de Montrabé Allée de la Gare, 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T19:00:00

