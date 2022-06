Croisière déjeuner Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Croisière déjeuner Pont-Sainte-Maxence, 17 juillet 2022, Pont-Sainte-Maxence. Croisière déjeuner

Place Gérard Palteau Pont-Sainte-Maxence Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte

2022-07-17 12:00:00 – 2022-07-17 15:00:00 Pont-Sainte-Maxence

Oise Pont-Sainte-Maxence 55 55 Offrez-vous une parenthèse détente, en famille avec petits-enfants ou enfants, ou en tribu avec vos amis, vos proches. Larguez les amarres pour contempler sous un autre angle les bords de l’Oise. Vivez le franchissement d’une écluse au rythme de la rivière. Un repas sous forme de buffet froid vous sera proposé.

Durée : 3h

Départ : 12h (se présenter 20 minutes avant le départ)

Retour : 15h

tourisme@oise-halatte.fr +33 3 44 72 35 90 https://oisehalatte-tourisme.eu/

Durée : 3h

Départ : 12h (se présenter 20 minutes avant le départ)

Retour : 15h

Lieu d’embarquement : Place Gérard Palteau – PONT-SAINTE-MAXENCE OTPOH

Pont-Sainte-Maxence

