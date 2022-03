CROISIÈRE-DÉJEUNER MÉNIL Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

CROISIÈRE-DÉJEUNER MÉNIL Château-Gontier-sur-Mayenne, 17 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. CROISIÈRE-DÉJEUNER MÉNIL Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-04-17 – 2022-04-17

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne EUR 57 57 A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu’à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver ! Participez à la croisière Ménil avec la cie le Duc des Chauvières, à Château-Gontier ! contact@leducdeschauvieres.com http://www.leducdeschauvieres.com/ A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu’à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver ! Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

CROISIÈRE-DÉJEUNER MÉNIL Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-04-17 was last modified: by CROISIÈRE-DÉJEUNER MÉNIL Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 17 avril 2022 Château-Gontier-sur-Mayenne mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne