Mayenne Mayenne 59.5 EUR L’Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne vous propose un croisière découverte au fil de l’eau agrémentée d’un déjeuner au restaurant Beau Rivage, dans un cadre exceptionnel sur les bords de la Mayenne

Réservation obligatoire à l’office de tourisme Vallée de Haute Mayenne. Menu :

Kir et ses canapés

Gâteau de Saumon fumé, crevettes, riz, sauce cocktail

Cuisse de Pintade fermière farcie aux pleurotes

Salade de saison et ses fromages

Royal chocolat et sa feuillantine, crème anglaise

Boissons incluses Pour les enfants de – 12 ans :

canapés jambon

steak frites maison

glace et jus de fruits Une croisière gourmande le dimanche pour allier gastronomie et promenade au fil de l’eau. Sur réservation. info@valleedehautemayenne.fr +33 2 43 04 19 37 https://www.hautemayenne-tourisme.com/voir-faire/au-fil-de-leau/704755-bateau-promenade-pays-de-mayenne Quai de Waiblingen Office de Tourisme – Halte Fluviale Mayenne

