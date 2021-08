Croisière dégustation sur un catamaran Saint-Quay-Portrieux, 19 août 2021, Saint-Quay-Portrieux.

Croisière dégustation sur un catamaran 2021-08-19 10:30:00 – 2021-08-19 12:30:00

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Embarquez à bord d’un catamaran tout confort pour une croisière dégustation. Au départ du Port d’Armor, voguez en direction des îles Saint-Quay et leurs eaux cristallines ; Olivier et Erwan les connaissent comme leur poche et vous en feront découvrir les meilleurs spots ! L’air marin vous aura probablement ouvert l’appétit et la dégustation d’huîtres bretonnes accompagnées de leur vin blanc arrivera à point nommé.

Un moment serein et convivial à vivre en famille ou entre ami !

Sur réservation à l’Office de tourisme. Sous réserve de conditions météo favorables

tourisme@saintquayportrieux.com +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/

