Bourg Gironde EUR A l’occasion des portes ouvertes au coeur des Côtes de Bourg, Presqu’ile Croisière vous propose une balade fluviale avec une dégustation à bord par un viticulteur.

Navigation commentée depuis Bourg. Découvrez les trésors et secrets de l’ancienne route des capitaines au long cours. Partez à la découverte de cette route pittoresque aux pieds de la falaise calcaire tout en dégustant un verre de vin. Bordée de carrelets, de jardins aux essences exotiques et d’épaves de bateaux, la corniche regorge de petites histoires qui font l’Histoire. A l’occasion des portes ouvertes au coeur des Côtes de Bourg, Presqu’ile Croisière vous propose une balade fluviale avec une dégustation à bord par un viticulteur.

