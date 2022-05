Croisière dégustation : bières et fromages avec Deck & Donohue Catégorie d’évènement: île de France

Croisière dégustation : bières et fromages avec Deck & Donohue, 25 mai 2022, . Le mercredi 25 mai 2022

de 19h00 à 20h30

. payant 25€

Dégustez les trois bières emblématiques de la Brasserie Deck & Donohue, à bord du Francilien ! Rendez-vous à l’heure de l’apéro pour découvrir un brasseur local, installé à proximité des bords de Marne ! Cette croisière dégustation vous dévoilera les étapes de fabrication des fameuses bières ! Après 1h30 de croisière en boucle depuis Joinville-le-Pont, elles n’auront plus de secret pour vous. Pour apprécier au mieux ce moment, les bières seront accompagnées de fromages sélectionnés avec soin. La croisière sera commentée par Thomas, le fondateur de la Brasserie Deck & Donohue, qui vous parlera des choix des produits, du processus de création des recettes et de ses projets ! Vous pourrez apprécier les paysages des bords de Marne au coucher du soleil et le calme de la fin de la journée, avec un petit parfum de houblon. La dégustation comprend par personne : 16cl : D pilsner et chèvre frais

16cl : Indigo IPA et cheddar fermier

16cl : Monk brune légère et époisses La liste des produits proposés est donnée à titre indicatif. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bateau couvert ! Vous profiterez des paysages des bords de Marne bien à l’abri. Plusieurs croisières commentées sur le Francilien d’Au fil de l’eau vous sont proposées par le collectif Cap sur la Marne, grâce au soutien financier de la région Ile-de-France. Contact : https://exploreparis.com/fr/4271-croisiere-degustation-bieres-fromage.html#/ https://fr-fr.facebook.com/tourisme.valdemarne/ https://fr-fr.facebook.com/tourisme.valdemarne/ https://exploreparis.com/fr/4271-croisiere-degustation-bieres-fromage.html#/

