Découvrez son histoire, sa construction, son alimentation, son fonctionnement à travers une croisière commentée insolite de 2h. Cette croisière comprend le passage d’une écluse et la traversée de la fameuse Voûte de Pouilly, souterrain illuminé dans lequel le canal s’engouffre sous la ville pendant plus de 3333 mètres. Durant la balade, l’équipage vous racontera toutes les anecdotes liées à la construction de cet ouvrage hydraulique titanesque à bord de la Billebaude, bateau promenade electro-solaire géré par l’Office de tourisme Pouilly/Bligny.

8 € | Gratuit -3 ans

