Croisière de la Corniche avec la Cie Les Deux Rives : les mardi, jeudi et dimanche

2022-07-03 15:30:00 – 2022-08-30 10 10 EUR Embarquez sur le bateau “La clapotine” (15 places) pour une navigation commentée depuis Bourg. Découvrez les trésors et secrets de l’ancienne route des capitaines au long cours. Partez à la découverte de cette route pittoresque aux pieds de la falaise calcaire tout en dégustant un verre de vin. Bordée de carrelets, de jardins aux essences exotiques et d’épaves de bateaux, la corniche regorge de petites histoires qui font l’Histoire.

