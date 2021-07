Croisière de 5 jours vers l’archipel de Chausey à bord de la Neire Maôve Barneville-Carteret, 1 août 2021-1 août 2021, Barneville-Carteret.

Croisière de 5 jours vers l’archipel de Chausey à bord de la Neire Maôve 2021-08-01 09:30:00 – 2021-08-05

Barneville-Carteret Manche

Embarquez à bord de la Neire Maôve, gréement goélette à 5 voiles, pour une excursion unique !

En concertation avec l’équipage, et selon la météo, il est possible que votre excursion s’étende jusqu’à Granville, Bréhat ou même Saint-Malo !

Tarifs : 410,00€ (croisière 5 jours/4 nuits).

8 personnes maximum à bord.

A partir de 9 ans.

Informations pratiques :

L’association prendra contact avec chaque passager pour un brief particulier avant le départ.

Le jour J, RDV au port de Carteret, munis de votre billet et de votre carte d’identité.

En mer, on lutte contre les « 4 F » : la Faim, le Froid, la Fatigue, et la « Foif » !

On emmène donc : des vêtements chauds, un manteau imperméable, un pantalon jambes longues, des chaussures fermées/bottes, bonnet ou casquette et lunettes de soleil et duvet.

Pas de valise à bord, prévoir un sac de 60L.

PROGRAMME 2021

Du 01 au 05 août

Du 30 août au 03 septembre

Carteret > Chausey : 9h de navigation environ.

Sur 5 jours : escale Chausey, et envisageable, St Malo, St Catz

Jour 1 > navigation vers Chausey et nuit au mouillage

Jour 2 > quartier libre sur l’île (débarquement par annexe) et nuit au mouillage ou départ dans l’après-midi pour St Malo et nuit au ponton

Jour 3 > départ pour St Catz avec navigation longe côte (St Briac, île des hébihens, Cap Fréhel), quartier libre et nuit au ponton

Jour 4 > retour sur Chausey, quartier libre (débarquement par annexe) et nuit au mouillage

Jour 5 > retour sur Carteret

Programme complet envoyé sur demande au 02 33 04 90 58 (Bureau d’Information Touristique de Carteret).

Les croisières demandent de bonnes conditions physiques. En cas de doute, nous vous conseillons vivement d’aller à la rencontre de l’équipage, à bord de la goélette au port de Carteret pour constater les conditions d’accès au vieux gréement, et ce avant d’effectuer votre réservation.

/! Le maintien de la sortie est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

Embarquez à bord de la Neire Maôve, gréement goélette à 5 voiles, pour une excursion unique !

En concertation avec l’équipage, et selon la météo, il est possible que votre excursion s’étende jusqu’à Granville, Bréhat ou même Saint-Malo !

Tarifs…

Embarquez à bord de la Neire Maôve, gréement goélette à 5 voiles, pour une excursion unique !

En concertation avec l’équipage, et selon la météo, il est possible que votre excursion s’étende jusqu’à Granville, Bréhat ou même Saint-Malo !

Tarifs : 410,00€ (croisière 5 jours/4 nuits).

8 personnes maximum à bord.

A partir de 9 ans.

Informations pratiques :

L’association prendra contact avec chaque passager pour un brief particulier avant le départ.

Le jour J, RDV au port de Carteret, munis de votre billet et de votre carte d’identité.

En mer, on lutte contre les « 4 F » : la Faim, le Froid, la Fatigue, et la « Foif » !

On emmène donc : des vêtements chauds, un manteau imperméable, un pantalon jambes longues, des chaussures fermées/bottes, bonnet ou casquette et lunettes de soleil et duvet.

Pas de valise à bord, prévoir un sac de 60L.

PROGRAMME 2021

Du 01 au 05 août

Du 30 août au 03 septembre

Carteret > Chausey : 9h de navigation environ.

Sur 5 jours : escale Chausey, et envisageable, St Malo, St Catz

Jour 1 > navigation vers Chausey et nuit au mouillage

Jour 2 > quartier libre sur l’île (débarquement par annexe) et nuit au mouillage ou départ dans l’après-midi pour St Malo et nuit au ponton

Jour 3 > départ pour St Catz avec navigation longe côte (St Briac, île des hébihens, Cap Fréhel), quartier libre et nuit au ponton

Jour 4 > retour sur Chausey, quartier libre (débarquement par annexe) et nuit au mouillage

Jour 5 > retour sur Carteret

Programme complet envoyé sur demande au 02 33 04 90 58 (Bureau d’Information Touristique de Carteret).

Les croisières demandent de bonnes conditions physiques. En cas de doute, nous vous conseillons vivement d’aller à la rencontre de l’équipage, à bord de la goélette au port de Carteret pour constater les conditions d’accès au vieux gréement, et ce avant d’effectuer votre réservation.

/! Le maintien de la sortie est soumis au conditions météo et au nombre de participants. En cas d’annulation, l’équipe de l’Office de Tourisme vous contactera pour vous proposer un remboursement ou un report de date.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par