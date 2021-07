La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix Jura, La Tour-du-Meix Croisière coucher de soleil sur le louisiane La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix Catégories d’évènement: Jura

La Tour-du-Meix

Croisière coucher de soleil sur le louisiane La Tour-du-Meix, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Tour-du-Meix. Croisière coucher de soleil sur le louisiane 2021-07-08 – 2021-07-08

La Tour-du-Meix Jura La Tour-du-Meix Croisière Coucher de Soleil sur le Louisiane Croisière

+ un verre de Bienvenue

+ une assiette de charcuterie

+ un dessert Embarquement 19h00

Se présenter 10/15 minutes avant l’heure d’embarquement Billetterie sur place de 10h00 à 18h00

Lieu La Tour-du-Meix Adresse Ville La Tour-du-Meix lieuville 46.52036#5.67528