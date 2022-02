Croisière commentée sur l’Estuaire de la Gironde autour des trois forts Vauban classés UNESCO Blaye, 1 juillet 2022, Blaye.

Croisière commentée sur l’Estuaire de la Gironde autour des trois forts Vauban classés UNESCO Rue Pierre Sémard Halte nautique Blaye

2022-07-01 15:30:00 – 2022-08-31 16:30:00 Rue Pierre Sémard Halte nautique

Blaye Gironde

20 20 EUR La Compagnie des 2 rives vous propose une croisière d’un heure sur l’Estuaire de la Gironde pour apercevoir le fort Paté et le fort Médoc et être au cœur du système de défense imaginé par Vauban. Vous découvrirez également la falaise sur laquelle est construite la citadelle de Blaye et saurez tout sur le Verrou Vauban inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Le capitaine de la Clapotine évoquera aussi l’archipel de l’estuaire et ce milieu naturel très particulier.

Départ le mercredi, vendredi et samedi à 15h30. Durée 1h.

Tous à bord pour une balade au rythme des flots en journée ou une dégustation de vins en soirée !

La Compagnie des 2 rives vous propose une croisière d’un heure sur l’Estuaire de la Gironde pour apercevoir le fort Paté et le fort Médoc et être au cœur du système de défense imaginé par Vauban. Vous découvrirez également la falaise sur laquelle est construite la citadelle de Blaye et saurez tout sur le Verrou Vauban inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Le capitaine de la Clapotine évoquera aussi l’archipel de l’estuaire et ce milieu naturel très particulier.

Départ le mercredi, vendredi et samedi à 15h30. Durée 1h.

Tous à bord pour une balade au rythme des flots en journée ou une dégustation de vins en soirée !

+33 5 57 42 12 09

La Compagnie des 2 rives vous propose une croisière d’un heure sur l’Estuaire de la Gironde pour apercevoir le fort Paté et le fort Médoc et être au cœur du système de défense imaginé par Vauban. Vous découvrirez également la falaise sur laquelle est construite la citadelle de Blaye et saurez tout sur le Verrou Vauban inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Le capitaine de la Clapotine évoquera aussi l’archipel de l’estuaire et ce milieu naturel très particulier.

Départ le mercredi, vendredi et samedi à 15h30. Durée 1h.

Tous à bord pour une balade au rythme des flots en journée ou une dégustation de vins en soirée !

olivier_pedarros

Rue Pierre Sémard Halte nautique Blaye

dernière mise à jour : 2022-02-18 par