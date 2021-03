Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique, Sucé-sur-Erdre CROISIÈRE COMMENTÉE Sucé-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre Croisière commentée au départ de Sucé-sur-Erdre.

Embarquement à 15h pour un retour à 17h15

