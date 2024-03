Croisière commentée « La réserve en Seine » Deauville, lundi 26 août 2024.

Croisière commentée « La réserve en Seine » Deauville Calvados

Embarquez pour une croisière exceptionnelle de 3h au coeur de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine et partez à la découverte de sa faune et de ses paysages.

Une diversité de paysages

Cette croisière emmène les passagers sur la Seine jusqu’à la confluence de la Risle maritime pont de Normandie, pointe de Saint Samson, île aux oiseaux, vasières, roselières, mare, bancs herbeux… sont autant d’éléments du paysage qui émaillent la balade.

À la découverte de la faune locale

La vaste zone humide de l’estuaire de la Seine est extrêmement propice à la biodiversité, et, parmi les centaines d’espèces d’oiseaux, de poissons, de mammifères et d’amphibiens qui y vivent, les passagers pourront notamment découvrir la panure à moustaches, l’huitrier pie, les chevaux de Camargue, le phoque gris ou encore le marsouin commun…

Une visite commentée par la Maison de l’estuaire

La visite commentée permet d’appréhender autrement cet espace naturel protégé, ses paysages, la faune qui peuple ses eaux tumultueuses ou encore les évènements importants qui ont, au fil du temps, façonné le paysage actuel.

Cette action est portée par le Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine en partenariat avec la Maison de l’estuaire et l’armateur Vedettes Baie de Seine.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 15:00:00

fin : 2024-08-26

Ports de Deauville/Trouville-sur-mer

Deauville 14800 Calvados Normandie

L’événement Croisière commentée « La réserve en Seine » Deauville a été mis à jour le 2024-03-14 par OT SPL Deauville