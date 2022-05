Croisière commentée Découverte sur la Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, 5 juin 2022, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

Croisière commentée Découverte sur la Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

2022-06-05 – 2022-06-05

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

6 6 EUR Les premiers dimanches de mai à août, le lundi 6 juin et le dimanche 19 juin, à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d’une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et émerveiller par l’histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l’histoire de la navigation sur la Saône.

Passage d’écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin.

Vente de boissons sans alcool à bord.

info@otc3.fr +33 3 84 68 89 04

