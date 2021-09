Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Chassey-lès-Scey, Haute-Saône Croisière commentée dans le tunnel de Saint-Albin Port de plaisance de Scey-sur-Saône Chassey-lès-Scey Catégories d’évènement: Chassey-lès-Scey

Haute-Saône

Croisière commentée dans le tunnel de Saint-Albin Port de plaisance de Scey-sur-Saône, 18 septembre 2021, Chassey-lès-Scey. Croisière commentée dans le tunnel de Saint-Albin

Port de plaisance de Scey-sur-Saône, le samedi 18 septembre à 16:30

Le samedi 18 septembre à 16h30, venez découvrir le tunnel de Saint-Albin et l’histoire de la navigation sur la Saône lors de cette croisière commentée d’une durée d’1h30. A bord de l’Audacieux, bateau électro-solaire doté d’une terrasse supérieure, vous découvrirez ce site classé aux Monuments Historiques comme jamais auparavant. Avec ces 4 mètres de hauteur, le bateau vous permettra de flirter avec la voûte du tunnel, et de le découvrir de façon insolite. Pass sanitaire obligatoire. Réservation fortement conseillée.

Pass sanitaire obligatoire / 12€ tarif plein, 6€ – 12 ans, gratuit – 3 ans

Découvrez le tunnel de Saint-Albin et l’histoire de la navigation sur la Saône au cours de cette croisière commentée d’1h30. Venez flirter avec la voûte du tunnel à bord de l’Audacieux ! Port de plaisance de Scey-sur-Saône 70360 Scey-sur-Saône et Saint Albin Chassey-lès-Scey Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chassey-lès-Scey, Haute-Saône Autres Lieu Port de plaisance de Scey-sur-Saône Adresse 70360 Scey-sur-Saône et Saint Albin Ville Chassey-lès-Scey lieuville Port de plaisance de Scey-sur-Saône Chassey-lès-Scey