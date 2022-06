Croisière commentée, 17 juillet 2022, .

Croisière commentée



2022-07-17 16:30:00 – 2022-07-17 18:00:00

10 10 Embarquez pour une croisière commentée et découvrez autrement le patrimoine qui vous entoure. C’est l’occasion d’observer et de découvrir la diversité des bords de l’Oise, vous franchirez une écluse et serez rôdé au langage de la batellerie.

Durée : 1h30

Départ : 16h30 (se présenter 20 minutes avant le départ)

Retour : 18h

Lieu d’embarquement : Place Gérard Palteau – PONT-SAINTE-MAXENCE

dernière mise à jour : 2022-06-24 par