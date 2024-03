CROISIÈRE COCKTAIL DÉJEUNATOIRE CAP AU SUD Béziers, dimanche 24 mars 2024.

CROISIÈRE COCKTAIL DÉJEUNATOIRE CAP AU SUD Béziers Hérault

Partez à la découverte du charme intemporel du Canal du Midi lors d’une croisière fluviale Cocktail déjeunatoire !

Laissez-vous transporter dans une ambiance détendue et conviviale en dégustant les délicieux hors d’œuvre, cuillères et tapas à disposition tout en découvrez les magnifiques paysages du canal du Midi.

Pour fêter leur toute première croisière de la saison, Cap au Sud vous a organisé une surprise !

Partez à la découverte du charme intemporel du Canal du Midi lors d’une croisière fluviale Cocktail déjeunatoire !

Laissez-vous transporter dans une ambiance détendue et conviviale en dégustant les délicieux hors d’œuvre, cuillères et tapas à disposition.

Découvrez ou redécouvrez les paysages pittoresques qui défilent sous vos yeux, en passant par le tunnel du Malpas, le port de Colombiers, vous plongerez ensuite dans l’escalier d’écluses de Fonseranes avant de parcourir le pont-canal de Béziers qui offre un magnifique panorama. 43 43 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 11:45:00

fin : 2024-03-24

Rue du Canal Royal

Route de Narbonne

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement CROISIÈRE COCKTAIL DÉJEUNATOIRE CAP AU SUD Béziers a été mis à jour le 2024-03-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE