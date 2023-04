Croisière Cap sur la Marne : À la découverte des paysages de la Marne Catégorie d’Évènement: île de France

Croisière Cap sur la Marne : À la découverte des paysages de la Marne, 6 mai 2023, . Le samedi 06 mai 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. payant Plein 15€ Réduit (moins de 12 ans) 10€ Gratuit (moins de 4 ans)

Prenez place à bord du Francilien, à Joinville-le-Pont, pour une croisière en boucle de 1h30 commentée sur les paysages de la plus longue rivière de France : la Marne ! Cette croisière commentée vous fera découvrir les boucles de la Marne, ses espaces naturels et ses espèces sauvages entre Joinville-le-Pont et Bry-sur-Marne, puis retour au point de départ. Ce cours d’eau sinueux et lent se caractérise par des dépôts de sable et de limon à l’origine de la formation des îles de la Marne. Il vous invite à découvrir la flore des berges naturelles, les étangs d’anciennes gravières devenus parcs naturels et espaces de loisirs, les îles de la Marne et leurs paysages typiques des milieux humides. Les espèces emblématiques y sont nombreuses, regorgent de surprises et de vie. Elles ont su s’adapter à des conditions particulières (racines échasses, feuilles flottantes, etc). Les paysages changent au cours des saisons avec des berges parfois submergées et parfois à secs par le débordement du cours d’eau ou la remontée de la nappe phréatique. Ces lieux humides sont propices à la nidification, au passage du stade larvaire à l’adulte, aux plantes de berges et aquatiques qui poussent naturellement le long des cours d’eau. Aulne, frêne, saule, peuplier, iris, menthe, potamot se répartissent en fonction de leurs exigences en eau. Vous découvrirez ce petit monde des berges en ville et les paysages naturels façonnés par la Marne. Cette croisière en boucle à bord du Francilien d’Au fil de l’eau sera commentée par Nathalie Levy, guide-nature. Plusieurs croisières commentées sur le Francilien d’Au fil de l’eau vous sont proposées par le collectif Cap sur la Marne, grâce au soutien financier de la région Ile-de-France. Joinville-le-Pont le point de RDV précis sera communiqué après la confirmation de réservation. Contact : https://exploreparis.com/fr/3854-croisiere-joinville-paysages.html#/ https://fr-fr.facebook.com/tourisme.valdemarne/ https://fr-fr.facebook.com/tourisme.valdemarne/ https://exploreparis.com/fr/3854-croisiere-joinville-paysages.html

CDT94/www.photoinfographe.com

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Croisière Cap sur la Marne : À la découverte des paysages de la Marne 2023-05-06 was last modified: by Croisière Cap sur la Marne : À la découverte des paysages de la Marne 6 mai 2023

Paris