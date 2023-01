CROISIÈRE BLIND TASTE (DÉGUSTATION À L’AVEUGLE) Laval Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

CROISIÈRE BLIND TASTE (DÉGUSTATION À L'AVEUGLE) Laval, 15 septembre 2023

2023-09-15 19:00:00 – 2023-09-15 20:30:00

La Halte Fluviale 100 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval

Mayenne Laval EUR 35 Qu’y avait t’il donc dans ces verres que l’on vous a servis ? Whisky ? Gin ? Rhum brun ou blanc ? A vous de faire preuve de perspicacité lors de cette dégustation à l’aveugle animée par Rhum Évasion. Dates : vendredi 15 septembre

Horaires : 19h à 20h30

Tarif unique : 35 €/pers INFOS PRATIQUES :

Embarquement – Où ? Ponton de la Halte Fluviale de Laval (Square de Boston), Quand ? 15 min avant le départ, Animaux interdits à bord

Embarquez à bord du Vallis Guidonis pour une croisière alambic sur la Mayenne

