Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé, Maine-et-Loire CROISIÈRE BISTROT SUR L’HIRONDELLE – CHENILLÉ CHANGÉ Chenillé-Champteussé Chenillé-Champteussé Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé

Maine-et-Loire

CROISIÈRE BISTROT SUR L’HIRONDELLE – CHENILLÉ CHANGÉ Chenillé-Champteussé, 14 août 2021, Chenillé-Champteussé. CROISIÈRE BISTROT SUR L’HIRONDELLE – CHENILLÉ CHANGÉ 2021-08-14 19:30:00 – 2021-08-14 21:45:00

Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire Au cours d’un déjeuner bistrot à bord de L’Hirondelle, vous naviguerez entre Grez-Neuville, Montreuil Juigné et Pruillé.

Au menu, une coupe de crémant, une assiette complète gourmande, un verre de vin et un café.

Tous les mets à bord sont préparés par le restaurant la Table du Meunier. L’embarquement se fera 15 minutes avant l’heure de départ. Croisière bistrot à bord du bateau-promenade L’Hirondelle au départ de Chenillé-Changé. Au cours d’un déjeuner bistrot à bord de L’Hirondelle, vous naviguerez entre Grez-Neuville, Montreuil Juigné et Pruillé.

Au menu, une coupe de crémant, une assiette complète gourmande, un verre de vin et un café.

Tous les mets à bord sont préparés par le restaurant la Table du Meunier. L’embarquement se fera 15 minutes avant l’heure de départ. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Chenillé-Champteussé, Maine-et-Loire Autres Lieu Chenillé-Champteussé Adresse Ville Chenillé-Champteussé lieuville 47.67911#-0.68101