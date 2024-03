Croisière aux 7 Iles Journée des Loisirs Gare Maritime Plage de Trestraou Perros-Guirec, dimanche 7 avril 2024.

Embarquez pour une excursion à bord d’une vedette tout confort et partez à la découverte de l’archipel des 7 îles, la plus grande réserve ornithologique de France. Vous pourrez observer une faune et une flore d’exception (Fous de Bassan, phoques, macareux). Au retour, vous longerez la Côte de Granit Rose et pourrez admirer de près d’exceptionnels chaos rocheux. Commentaires en direct de nos marins guides.

Départ à 16h15 de la Gare Maritime de Perros-Guirec (durée de l’excursion 1h45 départ soumis aux conditions maritimes). Réservation conseillée au 02 96 91 10 00 se présenter sur place 30 minutes avant le départ.

Ce dimanche 7 avril, pour la 5ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2024 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à la Journée des Loisirs sur www.journeedesloisirs.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:15:00

fin : 2024-04-07

Gare Maritime Plage de Trestraou Armor Navigation

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@armor-navigation.com

