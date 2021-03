CROISIÈRE « AU FIL DE LA SARTHE » A BORD DU BATEAU LA GOGANE – 11H, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Les Hauts-d'Anjou.

CROISIÈRE « AU FIL DE LA SARTHE » A BORD DU BATEAU LA GOGANE – 11H 2021-07-06 – 2021-07-06 Quai de la Sarthe Châteauneuf-surSarthe

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

6 6 EUR Embarquez pour une croisière d’1h30 au fil de la Sarthe et découvrez le patrimoine naturel et culturel des bords de Sarthe de manière ludique et participative. Vous pourrez vivre un passage d’écluse.

Départ à 11h – durée : 1h30

Croisières à 11h les mardis matins en juillet à Châteauneuf-sur-Sarthe.

Croisière « au fil de la Sarthe » à bord du bateau électrique la Gogane au départ de Châteauneuf-sur-Sarthe

