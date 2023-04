Croisière au fil de la Marne et de son patrimoine Catégorie d’Évènement: île de France

Croisière au fil de la Marne et de son patrimoine, 6 mai 2023, . Le samedi 06 mai 2023

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents adultes. payant Plein 15€ Réduit (moins de 12 ans) 10€ Gratuit (moins de 4 ans)

Rendez-vous à Joinville-le-Pont pour une croisière commentée sur la Marne, à la découverte de son histoire et son patrimoine. Cette croisière animée par un guide conférencier vous propose de profiter des paysages bucoliques qu’offrent la Marne tout en profitant d’un commentaire complet sur l’histoire et le patrimoine de cet « Eldorado du dimanche« . Une croisière en boucle de 1h30 à faire seul.e, en famille avec petits et grands ou entre amis ! Depuis le port de plaisance de Joinville, le bateau remontera la Marne le long de l’Île Fanac où vous admirerez le boat house de l’Aviron Marne Joinville, puis passera la célèbre guinguette Chez Gégène. Vous apercevrez peut-être le Pavillon Baltard, juste avant d’arriver au niveau du port de Nogent qui a accueilli la passerelle des arts, la vraie ! Après le passage sous le viaduc de Nogent, la croisière se poursuit en longeant les îles des Loups, du Moulin et d’Amour, toujours préservées de l’urbanisation. Vous pourrez aussi admirer les façades des villas de villégiature sur les quais de Nogent et du Perreux. Cette croisière à bord du Francilien d’Au fil de l’eau sera commentée par Ivan Denat, guide-conférencier diplômé. Plusieurs croisières commentées sur le Francilien d’Au fil de l’eau vous sont proposées par le collectif Cap sur la Marne, grâce au soutien financier de la région Ile-de-France. Port de Joinville-le-Pont Le lieu de RDV précis sera communiqué après la confirmation de réservation. Contact : https://exploreparis.com/fr/3209-croisiere-historique-joinville.html https://fr-fr.facebook.com/tourisme.valdemarne/ https://fr-fr.facebook.com/tourisme.valdemarne/ https://exploreparis.com/fr/3209-croisiere-historique-joinville.html

