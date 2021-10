Croisière au fil de la Marne et de son patrimoine Navigation sur la Marne, 31 octobre 2021, Joinville-le-Pont.

Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 14h30 à 16h

Le lundi 1 novembre 2021

de 14h à 15h30

payant

Profitez des paysages bucoliques de la Marne tout en découvrant son histoire et son patrimoine, en compagnie d’un guide-conférencier, Depuis le port de plaisance de Joinville-le-Pont, vous passerez sous le viaduc de Nogent, longerez les îles Fanac, des Loups, du Moulin et d’Amour, ainsi que les quais de Nogent et du Perreux.

Cette croisière est organisée par le collectif Cap sur la Marne * qui vous propose d’embarquer pour des voyages au fil de l’eau, à la découverte du patrimoine culturel, de l’histoire des bords de Marne et de sites naturels remarquables. Au départ de Joinville-le-Pont, de Neuilly-Plaisance ou de Lagny-sur-Marne, embarquez sur le bateau Le Francilien de l’association Au fil de l’eau. Venez admirer les bords de Marne, observer la faune et la flore, comprendre le fonctionnement d’une écluse, découvrir l’histoire et le patrimoine du fleuve, ou laissez-vous simplement porter par le plaisir de la navigation. Réservez votre place à bord sur Explore Paris. Découvrez l’ensemble du programme ci-dessous :

VENDREDI 29 OCTOBRE :

>> à 09h00 : Croisière navette de Choisy-le-Roi à Alfortville (1h30). Vous pouvez monter avec votre vélo à bord pour un retour agréable le long de la Marne. Tarif : 6 € avec ou sans vélo / Gratuit pour les -4 ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/4000-croisiere-navette-choisy-alfortville.html

>> à 13h00 : Croisière navette de Joinville à Neuilly-sur-Marne (1h15). Vous pouvez monter avec votre vélo à bord pour un retour agréable le long de la Marne. Tarif : 6 € avec ou sans vélo / Gratuit pour les -4 ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/3208-croisiere-navette-joinville-neuilly.html

>> à 15h45 : Croisière navette de Neuilly-sur-Marne à Lagny-sur-Marne (2h). Vous pouvez monter avec votre vélo à bord pour un retour agréable le long de la Marne. Tarifs : 6 € avec ou sans vélo / Gratuit pour les – 4 ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/3831-croisiere-navette-neuilly-lagny.html

SAMEDI 30 OCTOBRE :

>> à 9h30 ou à 11h30 : Croisière bucolique de Lagny-sur-Marne à Chalifert, en compagnie d’un guide nature (1h30)

Tarifs : 15€ / -12ans : 10€ / Gratuit pour les -4 ans

Détails et réservation : https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/croisieres-sur-la-marne/croisieres-commentees/balade-bucolique

>> à 14h00 ou 16h00 : Croisière contée depuis Lagny-sur-Marne (1h30)

sur le thème de l’effrayant, pour jouer à se faire peur juste avant Halloween !

Tarifs : 15€ / -12ans : 10€ / Gratuit pour les -4 ans

Détails et réservation : https://boutique.marneetgondoire-tourisme.fr/croisieres-sur-la-marne/croisiere-contee/croisiere-contee-depuis-lagny-sur-marne

DIMANCHE 31 OCTOBRE :

>> à 9h30 : Croisière nature et balade sur la Haute-Île entre Joinville et Neuilly-sur-Marne (3h15). En compagnie d’une guide nature, venez découvrir la faune et la flore de la Marne, en bateau puis lors d’une balade au cœur des 65 hectares du parc de la Haute-Île, classé Natura 2000 et véritable refuge de biodiversité niché dans un méandre de la Marne. Tarifs : 25€ / 21€ pour les -12ans / Gratuit pour les -4ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/2412-croisiere-haute-ile.html

>> à 14h30 : Croisière histoire et patrimoine A/R Joinville-le-Pont (1h30). Tarifs : 15 € / -12ans : 10€ / Gratuit pour les -4 ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/3209-croisiere-historique-joinville.html

LUNDI 1er NOVEMBRE :

>> à 10h30 : Croisière petit déj A/R Joinville-le-Pont (2h). Tarifs : 15 € / 10 € pour les -12 ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/4269-croisiere-petit-dejeuner-joinville.html

>> à 14h00 : Croisière histoire et patrimoine A/R Joinville-le-Pont (1h30). Tarifs : 15 € / -12ans : 10€ / Gratuit pour les -4 ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/3209-croisiere-historique-joinville.html

>> à 16h00 : Croisière contée A/R Joinville-le-Pont (1h30). Tarifs : 15€ / 10€ pour les -12ans. Détails et réservation : https://exploreparis.com/fr/4371-croisiere-contee-joinville.html

* Le collectif Cap sur la Marne, ce sont quatre acteurs du tourisme – Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme et les offices de tourisme de Paris – Vallée de la Marne et Marne & Gondoire – qui élaborent ensemble un programme d’événements et d’animations pour valoriser les bords de Marne. Des croisières fluviales, de grandes marches et des activités nautiques. Infos et programme : www.capsurlamarne.fr

