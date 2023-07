» Toute la beauté et le sang versé » Croisière Arles, 18 juillet 2023, Arles.

» Toute la beauté et le sang versé » Mardi 18 juillet, 22h00 Croisière Tarifs habituels du cinéma

Toute la beauté et le sang versé (1h57) film de Laura Poitras. États-Unis – 2023 – VOSTFR. Documentaire.

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion

Un documentaire splendide qui mêle l’engagement, l’intime et la poésie.

Lion d’or, Mostra de Venise 2022

Croisière 65 boulevard Emile Combes, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T22:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:58:00+02:00

Nan Goldin projection en plein air