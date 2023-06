Puta!Puta! Croisière Arles, 28 juillet 2022, Arles.

Puta!Puta! Vendredi 29 juillet 2022, 00h00 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles

On vous les présente encore ?! L’incontournable duo du bayou camarguais bien connu des festaïres arlésiens et d’ailleurs honore les festivaliers d’un set bien (dé)calé comme ils savent ! C’est rock, bartás et forcément tropical-humide…

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/puta-puta-8458 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-29T00:00:00+02:00 – 2022-07-29T02:00:00+02:00

Festival concert

Artwork © Hope Chiarel Antoni