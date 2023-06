Kyab Yul-Sa Croisière Arles, 15 juillet 2022, Arles.

Kyab Yul-Sa Vendredi 15 juillet 2022, 11h00 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chanteur et musicien indien d’origine tibétaine installé en France, Lobsang Chonzor (voix, luth tibétain dranyen, tympanon gyumang) a réuni autour de lui d’autres « exilés musicaux » : Margaux Liénard (violon, hardanger d’amore, bouzouki) et Julien Lahaye (zarb, tombak, percussions). Partageant une passion commune pour les musiques d’ailleurs, ce trio rassemblé autour du répertoire profane et sacré tibétain offre des chants à danser, à boire ou à travailler magnifiquement réarrangés.

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/kyab-yul-sa-8450 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-15T11:00:00+02:00 – 2022-07-15T12:30:00+02:00

festival concert

