MaqX Croisière Arles, 14 juillet 2022, Arles.

MaqX Jeudi 14 juillet 2022, 21h30 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles

Venez explorer l’art musical du 3e millénaire ! Artistes en quête d’une musique traditionnelle post-apocalyptique, Maxence Camelin et Henri Maquet rendent hommage au passé-présent-futur des musiques patrimoniales en faisant cohabiter instruments traditionnels et machines électroniques. Le bourdon infini de la cornemuse de l’un rattrape la basse disco de l’autre dans une immense décomplexitude héritée du punk et de l’anarchisme rural décentralisé. Arpégiations synthétiques et ornementations cornemuseuses cultivent la même illusion d’une matière vibrante qui sonne le rassemblement des corps sur la piste !

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/maqx-8452 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T21:30:00+02:00 – 2022-07-14T23:59:00+02:00

Festival Musique du monde

