Justin Adams & Mauro Durante Croisière Arles, 14 juillet 2022, Arles.

Justin Adams & Mauro Durante Jeudi 14 juillet 2022, 21h30 Croisière Tarif plein : 22 €

Tarif réduit : 15 €

Additionnant leurs talents et passions pour les musiques traditionnelles, ce duo complice retrouve l’essence même de la transe au carrefour des blues américains ou nord-africains et de la frénétique pizzica de l’extrême sud italien. Entre tournes obsessionnelles, beats répétitifs, groove ancestraux et riffs électriques, la guitare baignée de post-punk londonien et de blues du désert de l’un répond au violon dingue et au tamburello endiablé de l’autre… en un tourbillon d’âmes soeurs emportées dans une contagieuse transe païenne. Justin Adams, guitar-hero de Led Zeppelin (invité en 2010 avec le griot Judleh Camarah ; producteur de Tinariwen, Rachid Taha…) et Mauro Durante, l’héritier viscéral des chants du Salento (entendu avec Goran Bregovic, Trilok Gurtu…) se partagent rythmes et mélodies dans un face à face ébouriffant !

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/justin-adams-&-mauro-durante-8459 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T21:30:00+02:00 – 2022-07-14T23:59:00+02:00

2022-07-14T21:30:00+02:00 – 2022-07-14T23:59:00+02:00

festival Musique du monde

© York Tillyer