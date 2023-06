Kafé Gàta Croisière Arles, 14 juillet 2022, Arles.

Kafé Gàta Jeudi 14 juillet 2022, 11h00 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles

Se faufilant entre les répertoires de Grèce et Turquie ou des Balkans, ce trio composé par Mélina Vlachos (voix, oud, guitare), Nils Kassap (clarinette, clarinette Basse) et Thomas Lauret (voix, violon, guitare) fait briller toute la richesse des musiques modales d’Europe orientale. Entre musique classique et traditions populaires, une voix mélodieuse plonge l’auditeur dans un vagabondage sorti tout droit de la Bande Originale d’un des films de Tony Gatlif.

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/kafe-gata-8448 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-14T11:00:00+02:00 – 2022-07-14T12:00:00+02:00

