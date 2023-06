Ignacio Maria Gomez Croisière Arles, 13 juillet 2022, Arles.

Ignacio Maria Gomez Mercredi 13 juillet 2022, 11h00 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inspiré par ses rencontres artistiques entre continents africain et sud-américain, ce voyageur du monde pose sa voix angélique de griot latino sur les subtiles percussions de Ze Luis Nascimiento et les cordes telluriques de Loy Ehrlich. Chantant une terre fantasmée où hommes et nature vivraient en harmonie et en pleine conscience, son univers mélodique éthéré est une méditation à voix haute d’une envoûtante douceur.

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/ignacio-maria-gomez-8446 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T11:00:00+02:00 – 2022-07-13T12:00:00+02:00

festival concert

© Adilson Félix