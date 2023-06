Horla Croisière Arles, 12 juillet 2022, Arles.

Horla Mardi 12 juillet 2022, 11h00 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Violoncelliste classique tombée dans la musique des Balkans, Pauline Willerval adapte son jeu à la gadulka (viole bulgare) et fraternise avec le banjo à cinq cordes du chanteur de bluegrass, Jack Titley, pour rendre hommage à Skip James – l’un des grands bluesmen du Mississippi redécouvert par Éric Clapton, ou plus récemment par Wim Wenders & Martin Scorsese. Un blues à deux instruments et deux voix mélomaniaques.

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.suds-arles.com/fr/2022/festival/horla-8444 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T11:00:00+02:00 – 2022-07-12T12:00:00+02:00

festival concert

