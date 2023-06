Praktika Croisière Arles, 11 juillet 2022, Arles.

Praktika Mardi 12 juillet 2022, 00h00 Croisière Entrée libre dans la limite des places disponibles

Producteur et DJ depuis douze ans, Jérôme Fouqueray alias Praktika a posé ses valises en Afrique de l’Ouest à la recherche de sonorités et d’influences nouvelles. Ses dj-sets sont un véritable carnet de voyages où il embarque ses amis musiciens dans un bus rempli d’acid mandingue, de Gqom sud-africain et de techno gnawa… Vous montez à bord ?

Croisière 59 boulevard Emile Combes, Arles, 13200 Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-12T00:00:00+02:00 – 2022-07-12T02:00:00+02:00

© M. LE CAM